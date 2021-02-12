بعد التهنئة بالفوز بـ «برونزية المونديال».. النادي الأهلي يشكر الرئيس السيسي ويتعهد «ببذل أقصى جهد لرفعة إسم مصر»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب مجلس إدارة النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد مجلس الأهلي، في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، "تقديره الكامل للدعم والاهتمام الكبير الذي تلقاه الرياضة المصرية في ظل توجيهات الرئيس ورعايته لكل الأندية والأبطال الرياضيين والتي كانت وستظل الدافع الأكبر لرفع راية مصر عالية في المحافل الدولية."

وجدد مجلس إدارة النادي الأهلي في بيانه العهد والوعد ببذل أقصى جهد لدعم مؤسسات الوطن وبما يسهم في تحقيق كل الأهداف التي تخدم المصلحة العليا للبلاد.

وفي وقت سابق اليوم، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف.

وأكد الرئيس، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، على أن الدولة لن تدخر جهداً في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنياً دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة.

وكان الأهلي قد توّج بالميدالية البرونزية بعدما حقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد فوزه على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

وسجل للأهلي كل من بدر بانون ومحمد هاني وجونيور أجايي، فيما أهدر عمرو السولية ومروان محسن، ونجح حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي في التصدي لركلتيّ الجزاء الأولى والأخيرة، وأهدر لاعب بالميراس ركلة ثالثة خارج المرمى.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي عصر اليوم، قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، بعد المشاركة في مونديال الأندية.