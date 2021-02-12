بعدما ساندهم من المدرجات.. هدية من نجوم الأهلي لـ’’أبو تريكة‘‘ بعد برونزية المونديال.. واللاعب يرد بكلمات مؤثرة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أهدى نجوم الأهلي، قميص القلعة الحمراء إلى نجم الفريق السابق، محمد أبوتريكة، بعد فوزهم بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، التي أقيمت بقطر.

ونشر «أبوتريكة»، عبر ستوري حسابه على «إنستجرام»، صورة قميص الأهلي، بتوقيع نجومه، إلى جانب صورة له بالقميص، وعلق بالقول: «شكرًا أغلى هدية من رجالة الأهلي».

وكان تريكة قد هنأ الأهلي على فوزه بالبرونزية، قائلا عبر تويتر: "الأهلي المونديالي عملها تاني ..مبروك الميدالية البرونزية لجيل ذهبي كتب إنجاز جديد في تاريخ نادينا الحبيب ..مبروك ودائما الأهلي يقدم الفرحة والسعادة والشرف لكل من يشجعه او ينتمي اليه .. عظيم يا أهلي".

وتواجد أبو تريكة في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني والتي خسرها المارد الأحمر من العملاق البافاري بهدفين دون رد في نصف نهائي مونديال الأندية.

وحقق الأهلي البرونزية، على بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس بركلات الترجيح التي شهدت تفوق محمد الشناوي حارس الأحمر الذي تصدى لركلتين.

وبات الأهلي أول نادي عربي وأفريقي يحقق ميداليتين في مونديال الأندية بعد أن سبق وحقق البرونزية في نسخة 2006 باليابان مع مدربه الأسطوري مانويل جوزيه.