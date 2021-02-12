شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دورى أبطال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الآن مباراة الزمالك مع نظيره مولودية الجزائر على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويسعى أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز في ضربة البداية على بطل الجزائر وحصد الثلاث نقاط، التي ستكون نقطة الانطلاق نحو عبور دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى أبو جبل، وخط الدفاع محمود علاء - الونش - عبد الله جمعة - حازم إمام، وفي الوسط طارق حامد - إمام عشور - أحمد زيزو - ساسى - أوباما، وفي الهجوم مروان حمدي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عبد الغني - شيكابالا - احداد - جنش - بن شرقي - اسلام جابر - احمد فتوح.

وجاء تشكيل المولودية كالتالي: حراسة المرمى: عبد القادر صالحي، وخط الدفاع : محمد مرواني - نبيل سعدو - نبيل لعماره - ميلود ربيعي، وخط الوسط: معاد حداد - ايسلا دياموندي - عبد الرحمن حشود، وخط الهجوم : بلال بن ساحة - عبد النور بلخير- سامي فريوي.

وفي أخر نسخة من البطولة أوقعت القرعة، الزمالك في مجموعة تضم كلا من مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي، وسقط الزمالك، بثلاثية نظيفة، خارج ملعبه، أمام مازيمبي الكونغولي، في مستهل مشواره بدور المجموعات.

وفي هذه النسخة يقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي، وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اسناد المباراة لطاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.

على الجانب الأخر وصل فريق مولودية الجزائر إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضى، وخاض تدريبه الوحيد والأخير علي ستاد القاهرة أمس الخميس، ويغيب عن صفوف الفريق الجزائرى الثنائى عبد المؤمن جابو بسبب المرض، ومهدي بن علجية، الغائب منذ فترة للإصابة

ويأمل بطل الجزائر في عبور مواجهة الزمالك لبر الأمان، وأكد عبد الناصر ألماس، رئيس نادي مولودية الجزائر، أن الزمالك يبقى فريقا قويا رغم خسارته في نهائي أفريقيا النسخة الماضية، موضحا أن الحصول على نقطة من القاهرة قد تكون نتيجة جيدة.