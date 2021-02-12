شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يكشف تفاصيل الحوار الذى دار بينه وبين نوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، ومنتخب مصر، أن مانويل نوير حارس مرمي بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، هو مثله الأعلى في حراسة المرمي، والحارس الوحيد الذى يتابع باستمرار ويتعلم منه.

كشف الشناوي في تصريحات لقناة الأهلي عن الحوار الذى دار بينه وبين مانويل نوير خلال لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية قائلاً: "أخبرته بأنه مثلي الأعلى وسعيد جداً برؤيته واللعب أمامه".

تابع محمد الشناوي: "التقيت مع نوير مجدداً عقب انتهاء مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي وانتهت بفوزنا بضربات الترجيح، وأثناء نزول نوير للإحماء قام بتوجيه التهنئة لي وتمني لي التوفيق الفترة المقبلة.. والحقيقة أنه حارس عالمي".

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بعد غدٍ الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.