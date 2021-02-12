شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: زعلان عشان مساعدتش الأهلي بما فيه الكفاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود كهربا، لاعب الأهلي، عن سعادته بتتويج فريقه ببرونزية كأس العالم للأندية، قائلا: "مبروك لجمهور الأهلي العظيم، وأنا ليا 4 أيام محبوس في أوضتي بالفندق، وبلعب في الاهلي وهو نادي كبير ومحسوب عليك ولو دخلت الحمام الناس كلها هتعرف انك دخلت الحمام".

وأضاف كهربا في تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي: "انا مباخدش اللقطة زي ما البعض بيقول، واسمي معروف ومش بكره حد ومحبوب من الناس ووالدي والدتي معلّمني أحب الناس كلها وأحب الخير للناس وصعب على الناس المريضة؛ لأنها بتدور على الحاجات دي، وشعار الاهلي يمنعني ولو مش بلعب في النادي ده كنت قلت حاجات كتير".

وتابع: "أحمد ربنا على نعمة حب جمهور الأهلي العظيم وأشكر جمهور الزمالك ومش كل الناس بيشتموني وفيه منهم بيحبوني وهما عارفين كل حاجة وفيه ناس بتطلع في الاعلام تولع الدنيا ودول ناس مريضة وإزاي تسمح لنفسك وأسرتك إنهم يشوفوك وانت بتتكلم عن الناس وتدخل في نيتهم".

واستطرد: "فيه ناس بتركز معايا وبيجيبوا اسم كهربا عشان يعلوا برامجهم ويجيبوا فلوس أكتر وفيه ناس نجوم ولازم قبل ما تتكلموا تسألوا مرة واتنين وتلاتة، ومش عايزهم يتكلموا عني كويس ولا وحش، وبقولهم خليكم في حالكم".

وأردف: "طول فترة احترافي محدش استحمل اللي استحملته من ضغوط وشتيمة وبرد على كل ده في الملعب ببطولاتي مع اخواتي ولسه بدري عندي 26 سنة وإن شاء الله أكمل مسيرتي مع الاهلي واخد كل سنة 5 أو 6 بطولات، ومش بعد البطولات اللي باخدها مع الاهلي لأن الاهلي حاجة تانية ومشاركتش في الماتش الأخير لأن ربنا كاتبلي خير، وخدت ميدالية وأنا قاعد في السرير والناس مفكرة إني بحب أضايق الناس وده مش صح وبتعامل بطبيعتي وبحسن نيتي وبحاول اتمتع بكل لحظة موجود بيها وأنا بلعب كورة وبحب الناس كلها، وأنا واحد من منطقة شعبية مصر القديمة وأبو وأمي معلّمني ابقى على طبيعتي مع الناس".

وقال: "أنا مركز جدا مع الأهلي، وأتمنى أختهما كويس وناخد كل البطولات وأساعد الفريق وأنا زعلان بعض الشيء لأني مساعدتش الفريق بما فيه الكفاية، ولكن الماتشات كلها اللي بلعبها هتلاقيها دقايق قليلة بشارك فيها، ونفسي أعمل أكتر من كده عشان افرح الجمهور اللي وثق فيا".

واختتم: "جمهور الأهلي أنا واحد منهم ومن وسطهم، ومقدرش أقولهم حاجة غير إني بحبهم وعمركم ما خذلتوني ودايما في ضهري وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم واوعوا تزعلوا مني بتعامل بعفوية بس فيه ناس بتكبرها وإن شاء الله نفرح مع بعض بكل البطولات ونرجع كأس العالم".