شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم طلائع الجيش فى ثالث جولات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 32/23 فى إطار الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2020/2021، حيث نجح الأهلى فى تحقيق الفوز على هليوبوليس أمس بعد الفوز على الطيران فى أولى الجولات.

فيما تقام الجولة الرابعة، يوم الخميس المقبل القادم بمواجهات بين كل من الأهلى مع الزمالك والطيران مع الزهور وسبورتنج مع طلائع الجيش والأولمبي مع هليوبوليس.

كان اتحاد اليد قد أعلن مسبقا عن عودة دورى المحترفين 6 فبراير، إلا أنه تم تقديمه إلى يوم 5 من نفس الشهر الحالى، بعد فترة توقف لإستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى اختتمت مؤخرًا.

ونال منتخب مصر احترام وتقدير العالم بمونديال مصر 2021 بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.