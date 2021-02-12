الأهلي راحة غدًا ومسحة طبية الأحد قبل مواجهة المريخ السودانى

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بعد غدٍ الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدًا السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الثالثة عصر بعد غدٍ الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

وعادت بعثة الأهلي اليوم إلى القاهرة بعد تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

ويجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية بعد غدٍ الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثلاثاء المقبل، في مستهل مشوار الفريق بمرحلة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعاد الأهلي إلى القاهرة عصر اليوم بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، عقب فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية.