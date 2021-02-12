شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: نوير مثلي الأعلى.. وبقول لجماهير الأهلي خليكم في ضهرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، أن حصد برونزية كأس العالم للأندية يعد مرحلة مهمة للفريق لأخذ الإيجابيات والسلبيات، واللاعبون يحتاجون للثقة في أنفسهم والتأقلم على الأجواء.

وقال في تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي: "إن شاء الله نركز على بطولة إفريقيا عشان نحافظ عليها، واللاعبون الكبار أيمن أشرف وسعد سمير ووليد سليمان وعمرو السولية وعلي معلول يساعدوني كثيرا، ولدينا 4 سنوات نلعب سويا، وهؤلاء أكثر العناصر الموجودة ويوجد احترام بين الجميع سواء الكبار أو الصغار والجميع خائف على مصلحة الفريق ومن يحتاج أي شيء يتحدث مع اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرات".

وأضاف: "نتقبل النقد وعندما تفوز ترفعك الجماهير للسماء، ولا نركز في الانتقادات ومن يشغل باله بهذه الأمور لن يركز في عمله، وعلينا التركيز في عملنا فقط، نأخذ الإيجابيات ونرمي السلبيات وراء ظهورنا".

وتابع: "في ماتش بايرن أدينا اللي علينا وكذلك ماتش بالميراس وكانوا ملتزمين بالشغل الفني، وخدنا ثقة وخبرات ولعبنا في أجواء كبيرة وأهم حاجة طلعنا بإيجابيات كثيرة".

وعن كواليس حواره مع مانويل نوير عملاق حراسة المرمى الألماني، قال: "نوير مثلي الأعلي وكنت سعيد برؤيته وقلت له اني سعيد برؤيتك وقالي بالتوفيق في المستقبل ومبروك على البرونزية".

وأضاف: "علي لطفي حارس كبير ونساند بعض سويا ونبحث عن مصلحة واحدة أن الأهلي يكسب دائما، وهناك مصطفى شوبير وحمزة علاء يتطورون بسرعة، ولدينا مدرب حراس يقوم بعمل كبير معنا، ويتعامل معنا كإخوته".

وأنهى حديثه: "جمهور الأهلي بالنسبة لنا رقم 1 وأشكر الجمهور اللي كان في ضهرنا بالدوحة وعلى طول يساندونا في الحلوة والمرة، وبقولهم خليكم على طول في ضهرنا وتبقوا داعمين لينا، ولو فيه حد موفق تبقوا معاه ولو مش موفق تبقوا معاه ومش عايزين انتقادات".