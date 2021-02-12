جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى .. الزمالك يتصدر

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 12 / 2 / 2021 مباراة واحدة من ختام مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث استضاف طلائع الجيش نظيره سموحة على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

التعادل الإيجابى يحسم مواجهة طلائع الجيش وسموحة.. فيديو

تعادل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى مع نظيرة طلائع الجيش بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدورى المصرى الممتاز في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب جهاز الرياضة وجاء الهدف عن طريق المهاجم حسام حسن في الدقيقة 24 من علامة الجزاء بينما جاء هدف التعادل عن طريق المهاجم عمرو مرعى في الدقيقة 67 .