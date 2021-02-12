شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الكرة تعاند الزمالك أمام المولودية ودفاع الضيوف يستبسل أمام مرماه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل لاعبو الزمالك في فك شفرة دفاع مولودية الجزائر، بعد مرور 30 دقيقة، في المباراة السلبية التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بدأت المباراة سريعة، وهدد أحمد سيد زيزو جناح فريق الزمالك مرمى الضيوف بتسديدة قوية مرت أعلى عارضة حارس المولودية في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

وحاول لاعبو الفريق الجزائري الرد بهجمة منظمة قادها الثنائي بلال لعمارة وبن ساحة، لكن دفاع الزمالك أفسد خطورتها من على حدود منطقة جزاء أبو جبل.

وعند الدقيقة العاشرة نجح إمام عاشور في التمركز بصورة جيدة أمام منطقة جزاء المولودية ليستلم كرة ويسددها صاروخية تمر بجانب القائم الأيمن لحارس الضيوف عبد القادر الصالحي.

وتحرك فرجاني ساسي على الطرف الأيمن ليشكل خطورة كبيرة للفارس الأبيض وسط استبسال دفاعي من الضيوف.

وبعد مرور ربع ساعة استعاد فريق المولودية توازنه، وهاجم الزمالك من الجبهة اليسرى، وفي كرة عرضية مرت من الجميع واستملها عبد الرحمن حشود سددها من على حدود منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.

وتوقف اللعب لمدة دقيقة بسبب سقوط بن ساحة على أرض الملعب استعاد بعدها الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء محاولات فك شفرة الدفاع الجزائري.

وأزعج إمام عاشور دفاعات الفريق الجزائري بتحركاته المستمرة من الجبهة اليسرى للزمالك، وأنقذ معاذ حداد مرماه من هدف للزمالك من على خط المرمى بعد خروج خاطئ من حارسه.

ويسعى أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز في ضربة البداية على بطل الجزائر وحصد الثلاث نقاط، التي ستكون نقطة الانطلاق نحو عبور دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية.

وجاء تشكيل مولودية الجزائر من:

حراسة المرمى: عبد القادر صالحي

خط الدفاع: محمد مرواني - نبيل سعدو - نبيل لعمارة - ميلود ربيعي

خط الوسط: معاد حداد - ايسلا دياموندي - عبد الرحمن حشود

خط الهجوم: بلال بن ساحة - عبد النور بلخير- سامي فريوي

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم: فرجاني ساسي – أوباما – زيزو – مروان حمدي

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي، وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اسناد المباراة لطاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.

على الجانب الأخر وصل فريق مولودية الجزائر إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضى، وخاض تدريبه الوحيد والأخير علي ستاد القاهرة أمس الخميس، ويغيب عن صفوف الفريق الجزائرى الثنائى عبد المؤمن جابو بسبب المرض، ومهدي بن علجية، الغائب منذ فترة للإصابة

ويأمل بطل الجزائر في عبور مواجهة الزمالك لبر الأمان، وأكد عبد الناصر ألماس، رئيس نادي مولودية الجزائر، أن الزمالك يبقى فريقا قويا رغم خسارته في نهائي أفريقيا النسخة الماضية، موضحا أن الحصول على نقطة من القاهرة قد تكون نتيجة جيدة.