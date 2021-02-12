شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: أحتاج مهاجم هداف بالأهلي مثل أجويرو.. ونرغب فى العودة للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، رئيس القلعة الحمراء بدعم الفريق بالصفقات المطلوبة في الفترة المقبلة، موضحًا: "أنا في احتياج لمهاجم يكون هداف خاصة أننا في بطولة كأس العالم للأندية لم نسجل سوى هدف واحد فقط، وأحتاج للاعب يكون لديه الكلمة مثل سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي".

قال في تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي: أنا متواجد في الأهلي منذ أربعة شهور، صحيح أنني حققت لقب دوري أبطال أفريقيا لكنني في احتياج للوقت، لاسيما وأنني تواجد مع صن داونز 8 سنوات وحققت لقب دوري أبطال أفريقيا في مناسبة واحدة، لنرى يورجن كلوب أو بيب جوارديولا مع ليفربول ومانشستر سيتي، حيث تواجد كلوب مع ليفربول خمس سنوات وجوارديولا أربع سنوات وحققوا النجاح بعد وقت".

تابع: "البعض وصفني بالجنون بسبب تصريحاتي حول المنافسة على كأس العالم للأندية، هذا حق مشروع لنا، وكان لدينا فرصة في الوصول لنهائي كأس العالم للأندية حال عدم لعبنا ضد بايرن ميونيخ في دور نصف النهائي".

وأضاف: "نرغب في العودة إلى كأس العالم للأندية من جديد، والطريق للبطولة يمر من خلال الفوز بدوري أبطال أفريقيا، والموسم الماضي كان الطريق صعب بمواجهة الزمالك ومن قبله صن داونز، ولقد احتفلنا بالأمس والأمر انتهي، نحن سنلعب مباراة صعبة أمام المريخ بافتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والفريق لعب مباريات جيدة في كأس العالم وعلينا أن نجلب هذا الأداء معنا ونواصل العمل".