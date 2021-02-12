ما هيّ المباريات التي سيغيب خلالها معلول عن الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تأكد بشكل رسمي غياب الدولي التونسي علي معلول عن المشاركة مع الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية في مباراة بايرن ميونيخ في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة كشف في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، أن معلول سيغيب عن المشاركة في المباريات لمدة تقترب من أسبوعين.

غياب معلول لمدة أسبوعين ستعني غياب اللاعب التونسي عن المشاركة في مباراة المريخ السوداني في اللقاء الأول للقلعة الحمراء بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشوار حملة الدفاع عن لقبه القاري يوم الثلاثاء المقبل باستضافة فريق المريخ السوداني في مجموعة تضم الثلاثي (المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - فيتا كلوب الكونغولي).

وعقب مباراة الأهلي والمريخ سيبدأ الفريق الأحمر أيضًا مشوار حملة الدفاع عن لقبه في كأس مصر من خلال مواجهة فريق النصر ضمن مباريات دور الـ32 في لقاء سيقام 19 من الشهر الجاري.

اللقاء الثالث الذي سيغب عنه معلول مع الأهلي وهو لقاء سيمبا التنزاني في المرحلة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسيخرج الأهلي إلى تنزانيا من أجل مواجهة سيمبا في 23 من الشهر الجاري.

ومن المحتمل أن يعود معلول للمشاركة في المباريات مع الأهلي من خلال لقاء طلائع الجيش في لقاء سيقام في 28 من الشهر الحالي ضمن الجولة الـ14 من مسابقة دوري we المصري.

وكان معلول غاب عن المشاركة مع الأهلي في لقاء بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع حيث اقتنص الشياطين الحمر الميدالية البرونزية عقب الفوز بركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني اعتمد على أيمن أشرف لقيادة الجبهة اليسرى ليعوض غياب معلول.