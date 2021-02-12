كهربا: شعار الأهلي يمنعني من الرد على "المرضى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلي، عن سعادته بحصوله على المركز الثالث مع الفريق في مونديال الأندية 2021.

وقال كهربا في تصريحات لقناة الأهلي:" فرحت جدا بالميدالية البرونزية وهذا شيء كبير بالنسبة لي واستحملت طوال 4 أيام ماضية بسبب استبعادي من المشاركة في أخر لقاء للفريق".

وأضاف:" لقطة ايه التي أبحث عنها؟ الأهلي نادي كبير ولا احتاج لذلك، ولست في حاجة للحصول على اللقطة واسمي معروف للجميع".

ووصف كهربا، من يتهمه بالبحث عن "اللقطة" بـ "المرضى" على حد وصفه، مؤكدًا أنه يعد أمر صعب عليهم معرفة أنه يلعب في كيان بحجم الأهلي.

وتابع:" شعار الأهلي يمنعني من الرد على بعض الأشخاص، ولم اتسبب في أى مشكلة والبعض يهاجمني من أجل "التريند".

وأتم كهربا تصريحاته:" وصلتني ميدالية المركز الثالث وأنا أجلس على "السرير" فأنا ألعب مع الأهلي، ودائما أرد على جميع من ينتقدني في الملعب".