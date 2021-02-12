"أحتاج لمهاجم".. موسيماني يوجه رسالة للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إنه يحتاج دعم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من أجل تدعيم الفريق في الفترة المقبلة من ناحية الصفقات.

وأضاف موسيماني في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" مساء اليوم الجمعة :"أنا متواجد في الأهلي منذ أربعة شهور، صحيح أنني حققت لقب دوري أبطال أفريقيا لكنني في احتياج للوقت".

وتابع :"في صنداونز تواجدت معهم 8 سنوات وحققت لقب دوري أبطال أفريقيا في مناسبة واحدة، لنرى يورجن كلوب أو بيب جوارديولا مع ليفربول ومانشسر سيتي".

وواصل :"كلوب تواجد مع ليفربول خمس سنوات وجوارديولا أربع سنوات وحققوا النجاح بعد وقت".

ووجه موسيماني رسالة لرئيس الأهلي محمود الخطيب، قائلاً :"انا في احتياج لمهاجم يكون هداف خاصة أننا في بطولة كأس العالم للأندية لم نسجل سوى هدفًا واحدًا فقط".

وأكمل :"أنا في احتياج للاعب يكون لديه الكلمة مثل كون أجويرو مع مانشستر سيتي".

وتحدث موسيماني خلال تصريحاته عن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية :"البعض وصفني بالجنون بسبب تصريحاتي حول المنافسة على كأس العالم للأندية، هذا حق مشروع لنا".

وأضاف :"كان لدينا فرصة في الوصول لنهائي كأس العالم للأندية حال عدم لعبنا ضد بايرن ميونيخ في دور نصف النهائي".

وأشار المدير الفني الجنوب أفريقي :"نحن نرغب في العودة من جديد لكأس العالم للأندية، والطريق للبطولة يمر من خلال الفوز بدوري أبطال إفريقيا، والموسم الماضي كان الطريق صعب بمواجهة الزمالك ومن قبله صنداونز".

وأنهى :"لقد احتفلنا بالأمس والأمر انتهي، نحن سنلعب مباراة صعبة أمام المريخ، والفريق لعب مباريات جيدة في كأس العالم وعلينا أن نجلب هذا الأداء معنا ونواصل العمل".

وكان الأهلي حقق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.