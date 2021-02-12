الشناوي يتحدث عن.. حجم الأهلي.. مقابلة نوير.. وكيف يتصدى لركلات الجزاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن أهمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لقياس حجم النادي على المستوى العالمي، وما دار بينه وبين مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، وأوضح كيف يتعامل مع ركلات الجزاء.

وقال الشناوي في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائي: "نريد أن تستمر الروح العالية للاعبين في المنافسات المقبلة، حصلنا على خبرات من خلال الفترة الماضية علينا أن نستفيد منها في القادم".

وتابع: "استفدنا الكثير لأننا عرفنا مستوى الفريق وصل إلى أين، واختبرنا قدرتنا، وكنا الحمد لله قريبين من بايرن ميونيخ ولسنا بعيدين، وحققنا الفوز على بطل أمريكا الجنوبية، والبطل المحلي، وعلينا أن نتعامل مع الإيجابيات والسلبيات لنكون أفضل".

وأوضح دوري كقائد للفريق: "اللاعبين الكبار يعاونوني كثيرًا مع كقائد للفريق، ونحن نتواجد معًا منذ عدة سنوات، وهناك عناصر جديدة، أهم شيء هو الاحترام بين الكبير والصغير، وفي النهاية مصلحة النادي لها الأولوية، وكل لاعب يحتاج إلى شيء يتحدث مع اللاعبين الكبار لينال النصيحة".

أما عن موقفه من الانتقادات عقب مباراة بايرن ميونيخ: "أنا أحترم النقد بشكل عام، وبالتأكيد هناك ايجابيات من النقد، الجمهور له حق علينا في كل الأحوال، ونحن لا نفكر في مباراة ونفكر فقط في عملنا وبعد الخسارة من البايرن فكرنا في المباراة التالية، حتى النقد الإيجابي لا يجب أن ينظر إليه اللاعب ويبحث فقط عن الأفضل والخطوة المقبلة".

وأضاف: "سنحتفل مع الجمهور ونحزن معه، وعلينا أن فكر في الأشياء الإيجابية، وأمام بايرن ميونيخ قمنا بما يتوجب علينا، ونفذنا ما طلبه الجهاز الفني، ونفس الشيء في المركز الثالث وفي النهاية حققنا الميدالية، وهناك خبرات اكتسبها اللاعبين".

وانتقل للحديث عن مقابلته بحارس بايرن ميونيخ: "مانويل نوير بالنسبة لي مثل أعلي، وهو أكثر من أحبه، أنا أتابع نوير بشكل خاص، وأخبرته أنني سعيد برؤيته وهو قدم التهنئة لي عقب المباراة الخاصة بالمركز الثالث".

وشرح كيفية التعامل مع ركلات الجزاء، قائلًا: "في ركلات الترجيح يتم الإعداد للأمر من جانب مدرب الحراس ومحللين الأداء، وفي النهاية هناك لاعب نعرف كيف يسدد الركلة، ولاعب أخر لا نعرف كيف يسددها، وفي الملعب نجتهد وتوفيق الله يكون بجانبنا."

وواصل: "لا أحب التوقع في ضربات الجزاء، أنا أشاهد اللاعب وأعرف كيف يسدد الركلة، وفي بعض الأحيان اللاعب يحاول اللعب بشكل مختلف، لكن غالبا يلعب بطريقته المعتادة، ومن لا أعرفه انتظر وألعب على الكرة".

واختتم برسالة لجماهير الفريق: "أي لاعب غير موفق يجب أن تقفوا بجانبه، فاللاعب من الممكن أن يشعر بالضيق إذا استمع شخص واحد ينتقده رغم وجود 200 أخرين يدعمونه، أنتم بالنسبة لنا رقم واحد وأتمنى أن نواصل اسعادكم الفترة المقبلة".