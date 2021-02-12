طبيب الأهلي يكشف فترة غياب معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الدولي التونسي، علي معلول الظهير الأيسر بالفريق سيغيب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وكان علي معلول قد تعرض لإصابة عضلية في مباراة بايرن ميونيخ الألماني، والتي جرت يوم الاثنين الماضي ضمن مباريات بطولة كأس العالم للأندية والتي أحرز الأهلي الميدالية البرونزية فيها.

وقال طبيب الأهلي من خلال تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي الأهلي، إن اللاعب سيغيب لمدة أسبوعين بعد أن أظهرت الأشعة إصابته بشد في العضلية الخلفية يستوجب العلاج لمدة أسبوعين.

وأكد الطبيب أن معلول سيبدأ البرنامج العلاجي من أجل تجهيزه لقادم المباريات المقبلة، وشدد على أنه كانت هناك محاولات من أجل تجهيز اللاعب لمباراة بالميراس لكن آلام العضلة الخلفية حالت دون ذلك.

وفي سياق متصل أكد طبيب الفريق أن صلاح محسن لاعب الفريق سيجري أشعة يوم السبت لمعرفة مدة غيابه عن الفريق.

وكانت قناة النادي الأهلي قد أعلنت اليوم الجمعة أن اللاعب سيغيب لمدة أسبوعين بسبب إصابة على مستوى العضلة الأمامية قبل مباراة بالميراس البرازيلي والتي جرت يوم السبت.