الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام المولودية في مستهل مشوراه الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام نظيره المولودية الجزائري خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في مستهل مشوارهما بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأهدر الزمالك العديد من الفرص خلال شوطي المباراة كادت أن تجعله يخرج بنقاط المباراة الثلاث.

وتضم مجموعة الزمالك كلاً من مولودية الجزائر فريقي الترجي التونسي وتينجويت السنغالي، وسيذهب وصيف نسخة العام الماضية إلى السنغال في الجولة المُقبلة لمواجهة تينجويت، بينما يستضيف المولودية فريق الترجي.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:

انطلاقه سريعة للمباراة شهدت أولى الكرات الخطرة في الدقيقة 3 بتسديدة صاروخية من أحمد السيد "زيزو" أخرجها حارس المولودية بأطراف أصابعه لركنية نُفذت وشتتها دفاع الفريق الجزائري.

وفي الدقيقة 10 سدد إمام عاشور صاروخية جديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لحارس المولودية.

وصلنا للدقيقة 30 وسط سيطرة من قبل لاعبي الزمالك على مجريات الأحداث باستثناء تصويبة في الدقيقة 16 من المولودية مرت بعيدة عن القائم الأيمن لأبوجبل وصاروخية من إمام عاشور في الدقيقة 29 كادت تسكن الشباك لولا إخراج مدافع المولودية لها من على خط المرمى.

وواصل الزمالك الضغط والخطورة بهجمة جديدة قادها زيزو من الجبهة اليمين قبل أن يرسلها بينية لحازم إمام الذي حولها أرضية داخل منطقة الجزاء ليسددها فرجاني ساسي سهلة في تجاه حارس المرمى ولكن أخرجها مدافع المولودية في الدقيقة 34.

عاد فريق المولودية للظهور مرة أخرى أمام مرمى الزمالك في الدقيقة 42 بتسديدة تصدى لها أبو جبل ليعيدها له محمود علاء مرة أخرى ولكن أبو جبل منع أي فرصة للخطأ بينهما بتسديدها خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 45 تأتي بتسديدة قوية من فرجاني ساسي من حدود منطقة جزاء المولودية مرت بجانب قائم الحارس ليُعلن الحكم دقيقة كوقت بدل من الضائع.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الزمالك ومولودية الجزائر، وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلق الشوط الثاني بتغييرين دفعة واحدة من باتشيكو بالدفع بمحمود عبدالرازق "شيكابالا"، بدلًا من مروان حمدي وكذلك بحميد أحداد بدلاً من مروان حمدي.

واصل الزمالك خلال الـ 15 دقيقة الماضية إهدار الفرص الدقيقة 59 أهدر أوباما فرصة تسجيل برأسية مرت أعلى العارضة تلتها تسديدة لشيكابالا الكرة من يسار منطقة الجزاء المولودية جاءت بشباك الحاس من الخارج في الدقيقة 64 قبل بعدما أهدر أحداد فرصة تسجيل في الدقيقة 62.

في الدقيقة 70: دفع باتشيكو بالمغربي بنشرقي بدلًا من إمام عاشور.

الدقيقة 76: كاد يباغت المولودية الزمالك ويخطف الهدف الأول بعدما خرج أبو جبل للتصدي للكرة وإخراجها عن منطقة جزائه برأسه لتصل للاعبي المولودية ولكنهم لم يحسنوا التصرف فشتتها دفاع الزمالك رد عليها طارق حامد بتسديدة في الدقيقة 78 بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 78 أجرى باتشيكو تغييرًا جديدًا بالدفع بفتوح بدلًا من عبدالله جمعة.

الدقيقة 82: سدد طارق حامد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تحولت لركنية تم تنفيذها وشتتها دفاع المولودية.

في الدقيقة 86 استلم شيكابالا الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسقط مطالباً بركلة جزاء تلتها تسديدة في الدقيقة 88 من فرجاني ساسي ارتطمت بجسد لاعب المولودية وخرجت ركنية ليطالب لاعبي الزمالك بركلة جزاء ولكن الحكم لم يحتسب الكرة ونُفذت الركنية وشتتها لاعبي المولودية.

الدقيقة 89: فتوح أرسل عرضية داخل منطقة جزاء المولودية حولها فرجاني ساسي برأسه أعلى المرمى قبل أن يرسل شيكابالا عرضية من يمين الملعب هذه المرة حولها حميد أحداد برأسه في يد الحارس ليُعلن بعدها الحكم 3 دقائق كوقت بدلًا من الضائع.

الدقيقة 90+2: أوباما كاد يخطف هدف الفوز للزمالك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي.