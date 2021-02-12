عمراني يُعلن تشكيل مولودية الجزائر لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، مساء اليوم الجمعة، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

واختار عمراني تشكيل مكون :

حراسة المرمى: عبد القادر صالحي.

خط الدفاع: نبيل لعمارة، معاذ حداد، نبيل ساعدو، عبد الرحمن حشود.

خط الوسط الوسط: إيسلا دياموندي، محمد مرواني، بلال بن ساحة، ميلود ربيعي، عبد النور بلخير.

خط الهجوم: سامي فريوي.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الرابعة مع كل من الترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.