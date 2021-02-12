"مروان حمدي مهاجمًا".. تعرف على تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة مولودية الجزائر في اللقاء الذي يقام مساء اليوم على ملعب "ستاد القاهرة" ضمن الجولة الأولى من حسابات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر باتشيكو الدفع برباعي هجومي أمام بطل الجزائر بقيادة مروان حمدي على أن يكون ثلاثة لاعبين بجواره وهم أحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما".

وجاء تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم "جنش"- محمد عبدالغني- أحمد فتوح- إسلام جابر- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- أشرف بنشرقي- وحميد أحداد.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الرابعة مع كل من الترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.