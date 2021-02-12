نتيجة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا 2021

تعرف على نتيجة قمة مباريات اليوم الجمعة بين الزمالك المصري ومولودية الجزائر في افتتاح مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2021/2020.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وسط سيطرة ميدانية تامة من الزمالك على مجريات الأمور، مع تراجع ملحوظ في مستوى المولودية الذي ظهر عليه في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وبدا التأثر الفني على جميع لاعبي مولودية الجزائر في مباراة اليوم بسبب رحيل المدرب نبيل نغيز بشكل مفاجيء قبل أسبوعين من انطلاق دور مجموعات دوري الأبطال.

وركز الزمالك على التسديد بعيد المدى بواسطة الثلاثي “أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وفرجاني ساسي”، لكن التسديدات كانت تنحرف بفروقات قليلة جوار القائمين الأيمن والأيسر.

وكاد فرجاني ساسي يسجل هدف التقدم في الدقيقة 45 بتصويبة مقوسة مذهلة من على خط الـ 18 بعد مراوغته للاعب اسلا، لكن كرته ذهبت جوار المقص الأيسر بأقل من ياردة ليتنفس معاها فريق المولودية الصعداء.

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وانطلقت مباراة الزمالك ومولودية الجزائر على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب القاهرة الدولي، بإدارة الحكم الاثيوبي “باملاك تيسيما” وساعده كل من كيندي موسى وتيميسجين صوماويل وميتيكو تيودوروس.

ونقل لقاء الأشقاء العرب بين الزمالك ومولودية الجزائر على قناة بين سبورت القطرية 7 بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما نقل على بين سبورت 2، وبين سبورت Connect.

وينافس الزمالك ومولودية الجزائر في المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد تأهلهما على حساب كل من “غزالة التشادي والصفاقسي التونسي” في الدور الإقصائي الأخير.

ويتواجد في نفس المجموعة العملاق التونسي “الترجي الرياضي” بالاضافة إلى نادي تونغيث السنغالي الذي فجر مفاجأة من عير ثقيل بإقصاء الرجاء في الدور الإقصائي.

واستضاف الزمالك الأندية الجزائرية في القاهرة 5 مرات قارية سابقة، فاز في أول 3 مباريات، وتعادل في آخر مواجهتين، وسجل في كل المباريات الخمس ما مجموعه 11 هدفًا واستقبلت شباك الفريق هدفين فقط.