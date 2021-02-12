بث مباشر بي ان سبورت الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بي ان سبورت لقمة مباريات اليوم الجمعة بين الزمالك المصري ومولودية الجزائر في افتتاح مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2021/2020.

تنطلق مباراة الزمالك ومولودية الجزائر على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب القاهرة الدولي، بإدارة الحكم الاثيوبي “باملاك تيسيما” ويساعده كل من كيندي موسى وتيميسجين صوماويل وميتيكو تيودوروس.

وينقل لقاء الأشقاء العرب بين الزمالك ومولودية الجزائر على قناة بين سبورت القطرية 7 بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل بين سبورت 2 هذه المباراة، وبين سبورت Connect.

وينافس الزمالك ومولودية الجزائر في المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد تأهلهما على حساب كل من “غزالة التشادي والصفاقسي التونسي” في الدور الإقصائي الأخير، ويتواجد في نفس المجموعة العملاق التونسي “الترجي الرياضي” بالاضافة إلى نادي تونغيث السنغالي الذي فجر مفاجأة من عير ثقيل بإقصاء الرجاء في الدور الإقصائي.

واستضاف الزمالك الأندية الجزائرية في القاهرة 5 مرات قارية سابقة، فاز في أول 3 مباريات، وتعادل في آخر مواجهتين، وسجل في كل المباريات الخمس ما مجموعه 11 هدفًا واستقبلت شباك الفريق هدفين فقط.

الزمالك 0-0 مولودية الجزائر

???? ملعب القاهرة الدولي (مصر)

???? دوري أبطال أفريقيا (الجولة الأولى- دور المجموعات)

جارية الآن

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في افتتاح مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021.

أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365 “محمود ماهر“.

قم بتحديث الصفحة لمتابعة البث الكتابي + إذا توقفت الشاشة بالاسفل ستجد رابط مشاهدة جديد.

تشكيلة الزمالك الاساسية: “محمد أبو جبل – محمود حمدي الونش – محمود علاء – عبد الله جمعة – حازم إمام – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – مروان حمدي”.

“محمد أبو جبل – محمود حمدي الونش – محمود علاء – عبد الله جمعة – حازم إمام – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – مروان حمدي”. تشكيلة مولودية الجزائر الاساسية: “عبد القادر الصالحي – محمد مروعني – نبيل سعدو – معاذ حاديد – نبيل لامارا – أسلا دياموند – ميلود ربيعي – عبد الرحمن حشود – بلال بنساحة – سامي فريوي – عبد النور بلخير”.

الشوط الأول

صافرة بداية المباراة..

1″ الزمالك على اليمين والمولودية على اليسار

2″ استحواذ في أول الدقائق من نادي الزمالك..

11″ ???? بووووووووووووووووووووووم….إمام عاشور يطلق تصويبة صاروخية من 20 ياردة، تمر جوار القائم الأيمن بياردة واحدة، الحارس قفز عليها متأخر جدا، لو في المرمى لكانت هدف..

12″ هجوم كاسح من اليمين واليسار للزمالك.. وعرضيات مستمرة لعل وعسى مروان حمدي يلتقط إحدى الكرات ..

12″ دفاع مولودية الجزائر يعاني من أزمة كبيرة لعدم مساندة لاعبي الوسط للأظهرة..

13″ مرتدات مولودية الجزائر لا عنوان لها..

15″ لو استمرت سيطرة الزمالك سنرى هدف خلال دقائق قليلة.. واضح العيوب الموجودة على طرفي ملعب المولودية.

29″ أووووووووووووه… خروج خاطيء من حارس مرمى مولودية الجزائر “الصالحي” كاد لاعب الزمالك يستغله ويسجل هدف السبق لولا تدخل المدافع محمد مروعني في الوقت المناسب

45″ دقيقة واحدة كوقت بدل من ضائع

45″ بوووووووووووووووم…فيرجاني ساسي يراوغ اسلا على حدود منطقة جزاء مولودية الجزائر ثم يصوب كرة قوية مقوسة بباطن قدمه اليمنى، تمر جوار المقص الأيسر بياردة واحدة.. سوء حظ كبير للنجم التونسي.

46″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0/0

تفوق كبير جدا للزمالك على كافة الأصعدة، الاستحواذ وتدوير الكرة والتحرك الطولي والقطري، فضلاً عن المحاولات المستمرة على المرمى سواء بالتصويب أو العرضيات ..

استراحة قصيرة ونواصل معكم في الشوط الثاني

الشوط الثاني