بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري ابطال افريقيا “رابط كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع موقع كورة لايف بث مباشر لقمة مباريات اليوم الجمعة بين الزمالك المصري ومولودية الجزائر في افتتاح مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2021/2020.

تنطلق مباراة الزمالك ومولودية الجزائر على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب القاهرة الدولي، بإدارة الحكم الاثيوبي “باملاك تيسيما” ويساعده كل من كيندي موسى وتيميسجين صوماويل وميتيكو تيودوروس.

وينقل لقاء الأشقاء العرب بين الزمالك ومولودية الجزائر على قناة بين سبورت القطرية 7 بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل بين سبورت 2 هذه المباراة، وبين سبورت Connect.

وينافس الزمالك ومولودية الجزائر في المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد تأهلهما على حساب كل من “غزالة التشادي والصفاقسي التونسي” في الدور الإقصائي الأخير، ويتواجد في نفس المجموعة العملاق التونسي “الترجي الرياضي” بالاضافة إلى نادي تونغيث السنغالي الذي فجر مفاجأة من عير ثقيل بإقصاء الرجاء في الدور الإقصائي.

واستضاف الزمالك الأندية الجزائرية في القاهرة 5 مرات قارية سابقة، فاز في أول 3 مباريات، وتعادل في آخر مواجهتين، وسجل في كل المباريات الخمس ما مجموعه 11 هدفًا واستقبلت شباك الفريق هدفين فقط.