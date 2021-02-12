عاجل | تشكيلة الزمالك الاساسية امام مولودية الجزائر في دوري ابطال افريقيا

أعلن المدير الفني البرتغالي “جايمي باتشيكو” تشكيلة الزمالك الاساسية التي سيخوض بها مباراة الليلة أمام مولودية الجزائر في افتتاح مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2021/2020. وسيعتمد الزمالك في حراسة المرمى على “محمد أبو جبل” وأمامه ثنائي قلب الدفاع محمود علاء وحمدي الونش، كما سيتواجد حازم إمام وعبد الله جمعة على طرفي الملعب. وسيقود خط الهجوم الأبيض أمام مولودية الجزائر الوافد الجديد في الميركاتو الشتوي 2021 “مروان حمدي”، بعدما رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قيد المهاجم التونسي “سيف الدين الجزيري” لسابق مشاركته مع المقاولون العرب في الكونفدرالية. والتالي تشكيلة الزمالك الاساسية امام مولودية الجزائر اليوم : محمد أبو جبل حازم إمام – محمود علاء – الونش – عبد الله جمعة فرجاني ساسي – طارق حامد إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو مروان حمدي وجاءت تشكيلة مولودية الجزائر على النحو التالي : عبد القادر الصالحي محمد مروعني – نبيل سعدو – معاذ حاديد نبيل لامارا – أسلا دياموند – ميلود ربيعي – عبد الرحمن حشود بلال بنساحة – سامي فريوي – عبد النور بلخير

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