بدر بانون يتسبب في تعطيل انتقال سفيان رحيمي إلى العين الاماراتي

تسبب نجم دفاع الأهلي المصري “بدر بانون” في تعطيل انتقال مواطنه المغربي “سفيان رحيمي” إلى صفوف العين الإماراتي أثناء تألقه مع منتخب المغرب للمحليين خلال فترة الميركاتو الشتوي 2021.

وكشفت مصادر موقع هسبورت المغربي أن انتقال بدر بانون من الرجاء البيضاوي إلى بطل أفريقيا وثالث العالم “الأهلي المصري” كانت حاسمة في موقف إدارة الرجاء تجاه العرض الإماراتي المقدم إلى “سفيان رحيمي” خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وأوضح هسبورت “قيمة انتقال بدر بانون إلى صفوف الأهلي المصري كانت مرجعًا ماليًا لإتمام صفقة رحيمي مع العين الإماراتي، كما أنه من المستحيل انتقال رحيمي بالقيمة المالية نفسها لانتقال بدر بانون إلى الفريق المصري أو بأقل منها، حيث يلعب في مركز الهجوم ويسجل ويصنع العديد من الأهداف لهذا المفاوضات توقفت بين الرجاء والعين حتى اشعار آخر”.

ووصلت قيمة انتقال بدر بانون من الرجاء البيضاوي المغربي إلى الأهلي المصري لحوالي مليوني دولار، ويطالب الرجاء الأندية الراغبة في شراء عقد سفيان رحيمي بأكثر من ثلاثة ملايين دولار.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحه لـ”هسبورت” أن نادي العين الإماراتي تقدم إلى مسؤولي الرجاء الرياضي قبل أسبوعين، بعرض بقيمة 2 مليون دولار من أجل الحصول على خدمات رحيمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية حديثاً.

وأضاف أنه تمت مناقشة عرض نادي العين الاماراتي على أعلى مستوى داخل أسوار نادي الرجاء، ما جعل بطل الدوري المغربي يتقدم بطلب لرفع قيمة البيع إلى ثلاثة مليارات سنتيم (3 مليون دولار)، وأن ينتقل رحيمي إلى الفريق الإماراتي بعد نهاية الموسم الجاري 2021/2020، بالاضافة إلى تحويل نادي العين لنصف المبلغ إلى خزينة الرجاء في الوقت الراهن، لتدبير أزمته المالية.

وحسب مصدر هسبورت فإن إدارة نادي “العين الإماراتي” رفضت الاستجابة لمطالب الفريق “الأخضر”، سواء في ما يتعلق بالتفاصيل المالية، أو الصيغة التي اقترحها الرجاء للحصول على نصف المبلغ مسبقا، أو فيما يخص تأخير التحاق اللاعب بصفوف النادي حتى نهاية موسمه مع النسور، ما جعل المفاوضات تتوقف ولو إلى حين.