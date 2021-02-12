شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد بدء الاستعداد لمواجهة المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته بعد غدٍ الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدًا السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الثالثة عصر بعد غدٍ الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

وعادت بعثة الأهلي اليوم إلى القاهرة بعد تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.