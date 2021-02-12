شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية مسحة المدير الفنى لـ «لافينا» وهداف الفريق قبل لقاء الإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وائل حبيب، المدير الرياضى لنادى لافينا، في تصريحات صحفية، إنه نتيجة مسحة كورونا التي أجراها اتحاد الكرة بالأمس للاعبى وجهاز فنى وإدارى لافينا أظهرت إيجابية عينة عصام عيد مدير فنى الفريق، ومحمد كيتو هداف الفريق في الدورى والكأس.

وبذلك سيغيب الثنائى عن مواجهة الإسماعيلى في دور الـ32 لكأس مصر والتى ستقام بعد غدٍ الأحد، باستاد السويس الجديد، وقد أظهرت النتائج سلبية باقى عينات الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى.