شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة كيما أسوان بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض فريق الجونة، مرانه اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة كيما أسوان بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها الثانية والنصف من عصر غدٍ السبت 13 فبراير الجاري، بملعب السلام.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم موعد إقامة مباراة الجونة وكيما أسوان بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها الثانية والنصف من عصر السبت 13 فبراير الجاري، وذلك بدلا من إقامتها يوم 14من نفس الشهر بملعب السلام.

استقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، والمحدد لها يوم 20 فبراير الجارى على ستاد بتروسبورت وتحديدا في الثانية والنصف عصرا.