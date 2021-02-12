شكرا لقرائتكم خبر عن فيتا كلوب يواجه سيمبا على قمة المجموعة الأولى فى غياب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبدأ بعد قليل تبدا مباراة فيتا كلوب الكونغولى مع سيمبا بطل تنزانيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال أفريقيا بالمجموعة الأولى والتي تضم الأهلى حامل اللقب والمريخ السوداني.

ويسعى الفريق الكونغولى للفوز وتصدر المجموعة مستغلا عاملى الأرض والجمهور وغياب حامل اللقب عن خوض مباراتة أمام المريخ السوداني لظروف مشاركته في مونديال الأندية.