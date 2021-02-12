شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يقرر الرحيل عن الزمالك نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمد عواد حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

ويرغب عواد في الرحيل والعودة للمشاركة من جديد والانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، وتيقن من صعوبة تحقيق ذلك بسبب الوفرة العددية في حراسة مرمى الزمالك وتواجد كل من جنش ومحمد أبوجبل.

ويعاني عواد من غيابه عن المشاركة منذ بداية الموسم مع الزمالك وتقلص فرص عودته من جديد للمستطيل الأخضر.