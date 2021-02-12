شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تسويق تعرض على محمد الشناوي الاحتراف فى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عروضًا للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في الأهلي، إن أمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء، تلقى اتصالًا من أحد شركات التسويق للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، عقب مستواه المميز في الفترة الأخيرة خاصة بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف المصدر، أن شركات التسويق ترغب في الحصول على موافقة محمد الشناوي والأهلي؛ لتسويقه في أوروبا والرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

وتابع المصدر، أن محمد الشناوي لم يرفض أو يقبل هذه العروض وطلب الانتظار حتي نهاية الموسم؛ خاصة أن يرغب في التتويج بالمزيد من البطولات مع الأهلي.