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ليفربول في صدام مع ليستر سيتي

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ ليفربول رحلة استعادة توازنه عندما يحلّ ضيفًا ثقيلًا على ملعب كينج باور لمواجهة ليستر سيتى، في الثانية والنصف ظهر غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وتلقى ليفربول ثلاث خسائر متتالية على ملعب أنفيلد، آخرها الهزيمة الساحقة من مانشستر سيتى برباعية، والآن لا تمتلك كتيبة يورجن كلوب خيارًا سوى الانتصار لاستعادة التوازن بعد فترة من التقهقر غير المبرر.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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