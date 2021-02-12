شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرسل فيديو لاتحاد الكرة: «أخطاء التحكيم تجاوزت كل الحدود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، تقريرا أعلن فيه أن المركز الإعلامي للنادي قام بإعداد فيديو بكل الحالات التحكيمية التي تسببت في ضياع نقاط عدة من الدراويش كانت كفيلة بتغير موقفه في جدول الدوري.

وبحسب موقع الإسماعيلي، يرصد الفيديو مدى الظلم الذي تعرض له من الفار والحكام وسوف يتم إرساله إلى اللجنة التي تدير اتحاد الكرة ولجنة الحكام ووسائل الإعلام.

و قال التقرير إن الإسماعيلي، تعرض لظلم أكثر من مرة وبتكرار غريب من الحكام والفار وما حدث في مباراة الاتحاد من عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة في الشوط الأول بعد تعمد مدافع الاتحاد عرقلة محمد صادق في منطقه الجزاء بوضوح وظهر ذلك في إعادة اللعبة وتجاهل الحكم الفار أو لم يستمع له بدليل تغيره جهاز الصوت الخاص به بعد اللعبة مباشرة وكانت كفيلة بتغير سير المباراة.

وطلب النادي الإسماعيلي من لجنة الحكام توضيح ماحدث وهل انقطع اتصال الحكم بالفار ولماذا لم يعود له بعد إصلاح الصوت لأن ناتج هذا عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للإسماعيلي.

وذكر التقرير أن أخطاء الفار والحكام تكررت أكثر من مرة في مباريات الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي والبنك الأهلي والمحلة وأخرها أمام الاتحاد، مما أصاب الفريق وجماهيره بالإحباط لفقدان نقاط مستحقه للفريق.

وأشار التقرير، إلى أن مايحدث ليس في صالح اللعبة أو استمرارية المسابقة بشفافية وعدالة بين الجميع وسيكون له تأثير سلبي على ثقة الأندية والجماهير في منظومة التحكيم، لأن أخطاء التحكيم واردة ولكنها للأسف الشديد أصبحت واردة ومعها الفار ضد الإسماعيلي وبتكرار في أكثر من مباراة وبشهادة خبراء اللعبة والمحللين.