شكرا لقرائتكم خبر عن معلول: لم أهرب من المباريات.. والبرونزية إنجاز للجيل الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم على معلول، الظهير الأيسر للأهلي، التهنئة لمجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، والجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين وجماهير النادى، بعد التتويج بالميدالية البرونزية.

وقال «معلول»: «برونزية كأس العالم للأندية إنجاز جديد يضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين، وقد تحقق بروح وشخصية الأهلى وإصرار وبسالة جميع عناصر الفريق».

وأضاف: «الجميع تعاهد على إحراز ميدالية في كأس العالم للأندية، وقد تحقق ذلك من خلال التتويج بالبرونزية، والحفاظ على لقبى الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا».

واختتم ظهير أيسر الأهلى تصريحاته بالرد على الشائعات المغرضة التي خرجت بعد مباراة بايرن ميونخ الألمانى للحديث عن ادعاء الإصابة للخروج من المباراة قائلًا: «مش على معلول إللى يهرب من المباريات ولا على معلول إللى يمسك رجله ويدعى الإصابة».