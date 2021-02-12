شكرا لقرائتكم خبر عن «الشناوي»: هدفنا «العاشرة» والعودة للمشاركة في المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الشناوى، حارس المرمى وكابتن الأهلى، أن الفريق استحق التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية عن جدارة واستحقاق بعد الأداء الرجولى الذي قدمه اللاعبون منذ انطلاق البطولة وحتى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ووجه الشناوى الشكر لزملائه والجهاز الفنى، مؤكدا أن لاعبى الأهلى كان لديهم إصرار كبير في الفوز على بالميراس؛ من أجل حصد الميدالية البرونزية، «ولم نشك لحظة في قدرتنا على إنجاز هذا الأمر».

وقال: «كان لدينا هدف قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث أكدنا لجماهير الأهلى في أكثر من مناسبة أن التتويج بميدالية سيكون هدفنا؛ وهو ما التزمنا به».

وأضاف: «خلال طريقنا إلى ملعب المباراة تحدثت مع اللاعبين في حافلة الفريق عن أهمية المباراة وضرورة الفوز من أجل إسعاد الجماهير».

واختتم الشناوى تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيغلق صفحة مونديال الأندية.