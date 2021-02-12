شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر: شخصية لاعبي الأهلي داخل الملعب سر الإنجاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلى، عن سعادته بالفوز على بالميراس البرازيلى والتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.
وقال إن لاعبى الأهلى كانوا على قدر المسؤولية، ونجحوا في إسعاد جماهيرهم في كل مكان بحصد هذا الإنجاز الكبير.
وأوضح «طاهر» أن شخصية اللاعبين وإصرار الجميع على حصد ميدالية في كأس العالم للأندية كانا كلمة السر في التتويج بالمركز الثالث على مستوى العالم.
وأشار إلى أن جماهير الأهلى لعبت دورًا بارزًا جدًّا، وكانت الدافع القوى لهم من أجل تحقيق هذا الإنجاز، مشددًا على أن الفريق يلقى دعمًا جماهيريًّا كبيرًا منذ الوصول إلى الدوحة من جماهير الأهلى.
واختتم طاهر محمد طاهر حديثه قائلًا: «كرة القدم لعبة جماهيرية، واللعب دون جماهيرنا أمر سلبى جدًا، ومن ثم كنا سعداء بخوض مباريات المونديال في حضور جماهيرنا العظيمة التى ساندتنا بقوة ودفعتنا إلى هذا الإنجاز».
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