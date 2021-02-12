شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر: شخصية لاعبي الأهلي داخل الملعب سر الإنجاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلى، عن سعادته بالفوز ‏على بالميراس البرازيلى والتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وقال إن لاعبى الأهلى كانوا على قدر المسؤولية، ونجحوا في إسعاد جماهيرهم في كل ‏مكان بحصد هذا الإنجاز الكبير.‏

وأوضح «طاهر» أن شخصية اللاعبين وإصرار الجميع على حصد ميدالية في كأس ‏العالم للأندية كانا كلمة السر في التتويج بالمركز الثالث على مستوى العالم.

‏ وأشار إلى أن جماهير الأهلى لعبت دورًا بارزًا جدًّا، وكانت الدافع القوى لهم من أجل ‏تحقيق هذا الإنجاز، مشددًا على أن الفريق يلقى دعمًا جماهيريًّا كبيرًا منذ الوصول إلى الدوحة ‏من جماهير الأهلى.‏

واختتم طاهر محمد طاهر حديثه قائلًا: «كرة القدم لعبة جماهيرية، واللعب دون جماهيرنا أمر ‏سلبى جدًا، ومن ثم كنا سعداء بخوض مباريات المونديال في حضور جماهيرنا العظيمة ‏التى ساندتنا بقوة ودفعتنا إلى هذا الإنجاز».‏