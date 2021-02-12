شكرا لقرائتكم خبر عن فضية و برونزية للإمارات في اليوم الثاني من بطولة «مسبار الأمل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت الإمارات فضية و برونزية رمي الرمح و دفع الجلة في اليوم الثاني من بطولة «مسبار الأمل» لقوى «أصحاب الهمم - الجائزة الكبرى» دبي 2021 التي تختتم السبت.

وحصلت ثريا الزعابي على المركز الثاني في مسابقة رمي الرمح فتيات «إف 34»،وسارة السناني على المركز الثالث في مسابقة دفع الجلة «إف 33».

كما شهد اليوم الثاني تحطيم 3 أرقام عالمية وإفريقية عن طريق الفرنسية ماري في مسابقة الوثب الطويل تي 64 «رقم عالمي جديد» فيما سجلت المغربية فوزية القصيوي رقماً إفريقياً جديداً في مسابقة دفع الجلة «إف 33 فتيات» وسار البرت سيجالي من زيمبابوي على الطريق نفسه في مسابقة 1500 متر رجال «تي 20».

وفازت ربا العمري من البحرين بفضية رمي القرص «إف 55 فتيات» بينما حصدت مواطنتها أمل على المركز الثالث وبرونزية دفع الجلة «إف 54 فتيات».

ويسدل الستار على البطولة مساء السبت عقب منافسات قوية بين الأبطال من أجل حجز مقاعدهم في «بارالمبية طوكيو».

وأعربت بطلتنا البارالمبية سارة السناني عن فخرها بالتنظيم الرائع للبطولة، مشيرة إلى أن حصولها على المركز الثالث في ظل تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم يعد مكسباً بعد تحقيقها رقماً شخصياً جديداً، خاصة وأنها حجزت مقعدها في دورة الألعاب البارالمبية المرتقبة بطوكيو.

وأضافت: «صاحبات الهمة» في الموعد دائماً بعد أن كتبن التاريخ في النسخة الماضية لدورة الألعاب البارالمبية «ريو 2016» مما يضاعف من مسؤولية الجميع للسير على الدرب نفسه بترك بصمة جديدة خلال المشاركات المقبلة خاصة وأن قيادتنا الرشيدة وفرت كل عوامل النجاح لرياضة أصحاب الهمم لتحقيق الأهداف.

من ناحيته، أكد الدكتور منصور بن سلطان الطوقي رئيس اللجنة البارالمبية العُمانية أن دبي قدمت نموذجاً في التنظيم للعالم رغم كل تحديات جائحة كورونا.