فترة الـ6 أشهر تُغري أندية دوري الإمارات بضم نجوم منافسيها

العطاس قريب من التجديد لشباب الأهلي

===========

دبي: علي نجم

على الرغم من إغلاق باب القيد والتسجيل الشتوي، وانتهاء التعاقدات التي كان آخرها انضمام عمر عبد الرحمن إلى صفوف شباب الأهلي في صفقة انتقال حر، فإن «بورصة» اللاعبين المحليين لا تزال حديث الساعة.

وتسعى العديد من إدارات الأندية إلى حسم ملفات بعض عناصرها، خاصة مع وجود قائمة مطولة من اللاعبين المميزين والنجوم الذين دخلوا فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقودهم مع أنديتهم، دون التوصل إلى اتفاق من أجل التجديد.

ويحظى شباب الأهلي مرة جديدة بكثير من الأضواء، بوجود أحمد خليل الغائب في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، ومعه مكوك وسط الميدان عبدالله النقبي في قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الحالي.

ولم يتوقف الحديث في «الإمارة الباسمة» عن مصير ثنائي فريق الشارقة ماجد سرور، وسيف راشد، وسط تصاعد في الآمال ببقاء الثنائي مع «الملك» حيناً، والتراجع أحياناً، وإن كان منسوب بقائهما قد خف كثيراً في الأيام الأخيرة.

ودخل عمر جمعة ربيع الذي يدافع عن ألوان خورفكان بعقد حتى نهاية الموسم، رحلة «تقييم» ودراسة العروض التي حصل عليها في الفترة الأخيرة، خاصة مع تألق اللاعب مع «النسور»، مما جذب العديد من الأندية الكبيرة الراغبة في ضم اللاعب الذي لا يزال يدرس أفضل الخيارات.

ويبدو أن أحمد العطاس هداف شباب الأهلي قريباً من تمديد عقده مع «الفرسان»، كما تشير بعض المصادر، في الوقت الذي سيحدد فيه ناصر عبد الهادي مصيره مع كلباء في قادم الأسابيع، بعدما تألق في نصف نهائي كأس الخليج العربي وسجل هدف الفريق الثاني في مرمى «العميد».

ونال سعيد جمعة لاعب العين عدداً من العروض، في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء في التعاقدات المحلية، أن يتحول سلطان الشامسي لاعب بني ياس، وماجد راشد لاعب كلباء، إلى «نجوم» في ميركاتو الصيف، خاصة بعد تألقهما اللافت هذا الموسم، سواء مع «السماوي» أو مع «النمور».