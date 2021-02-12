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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12 / 2 / 2021 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، جماهير الأهلي تدعم لاعبى الأحمر فى المطار فور وصول البعثة للقاهرة.

جماهير الأهلي تدعم لاعبى الأحمر فى المطار فور وصول البعثة للقاهرة..فيديو

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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