شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد فترة غياب صلاح محسن عن تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن صلاح محسن لاعب الفريق، يجري أشعة غدًا لتحديد فترة غيابه عن التدريبات الجماعية، بعد شكواه من آلام العضلة الأمامية قبل مباراة بالميراس البرازيلي التي أقيمت أمس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، والتي فاز فيها الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف طبيب النادي الأهلي أن الأشعة التي سيخضع لها صلاح محسن غدًا ستحدد البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له من أجل تحديد فترة غيابه عن التدريبات الجماعية.

يذكر أن بعثة الأهلي عادت اليوم إلى القاهرة بعد إنجاز تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.