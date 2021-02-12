شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: نهائي أفريقيا الأخير أثبت تفوق الكرة المصرية على جميع أندية القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى فاروق جعفر، نجم وسط الزمالك الأسبق، أن فرص الزمالك للفوز على نظيره مولودية الجزائر، موجودة بقوة في المباراة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال جعفر في الأستديو التحليلي للمباراة على قناة الزمالك: "الكرة المصرية تطورت ونضجت كثيرًا، ونهائي أفريقيا الأخير أثبت تفوق الكرة المصرية على جميع أندية القارة، لذلك يبقى الزمالك المرشح الأول للفوز في مباراة الليلة".

وتابع ملك النص: "المولودية يعرف جيدًا قيمة وقوة الزمالك، ندخل هذه البطولة ونحن وصيف آخر نسخة، لذلك الزمالك مطالب بالفوز لتأكيد تفوقه على نظيره الجزائري.

وعن وضعية فريق المولودية في المركز الثامن بالدوري الجزائري مقارنة بالزمالك الذي يتصدر الدوري المصري قال جعفر: "يجب أن نفرق بين البطولات المحلية والمنافسات القارية، لا يمكن النظر إلى المنافس من منظور مركزه في الدوري، لأن المسابقات القارية الدوافع مختلفة".

ويسعى أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز في ضربة البداية على بطل الجزائر وحصد الثلاث نقاط، التي ستكون نقطة الانطلاق نحو عبور دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية.

وجاء تشكيل مولودية الجزائر من:

حراسة المرمى: عبد القادر صالحي

خط الدفاع: محمد مرواني - نبيل سعدو - نبيل لعمارة - ميلود ربيعي

خط الوسط: معاد حداد - ايسلا دياموندي - عبد الرحمن حشود

خط الهجوم: بلال بن ساحة - عبد النور بلخير- سامي فريوي

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم: فرجاني ساسي – أوباما – زيزو – مروان حمدي

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي، وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اسناد المباراة لطاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.

على الجانب الأخر وصل فريق مولودية الجزائر إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضى، وخاض تدريبه الوحيد والأخير علي ستاد القاهرة أمس الخميس، ويغيب عن صفوف الفريق الجزائرى الثنائى عبد المؤمن جابو بسبب المرض، ومهدي بن علجية، الغائب منذ فترة للإصابة

ويأمل بطل الجزائر في عبور مواجهة الزمالك لبر الأمان، وأكد عبد الناصر ألماس، رئيس نادي مولودية الجزائر، أن الزمالك يبقى فريقا قويا رغم خسارته في نهائي أفريقيا النسخة الماضية، موضحا أن الحصول على نقطة من القاهرة قد تكون نتيجة جيدة.