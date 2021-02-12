شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يتابع مباراة الزمالك ومولودية الجزائر من مدرجات الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواجد أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك، فى المنطقة المخصصة للصحفيين في مدرجات استاد القاهرة الدولي من أجل متابعة مباراة فريقه أمام مولودية الجزائر المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم.
أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة مولودية الجزائر المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وسيدفع باتشيكو بـ 3 لاعبين في وسط الملعب المدافع وهم طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي لتأمين منطقة الوسط أمام لاعبي المولودية.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمي: محمد أبو جبل
خط الدفاع: حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة
خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور
خط الهجوم: فرجاني ساسي – أوباما – زيزو – مروان حمدي
ووصل فريق الزمالك منذ قليل إلى استاد القاهرة وقام اللاعبون بمعاينة أرض الملعب فور الوصول .
واستقر باتشيكو علي الدفع بالمغربي اشرف بن شرقي علي دكة البدلاء عقب عودته من الإصابة، وتم الدفع بمروان حمدي في مركز المهاجم الصريح.