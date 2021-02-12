شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يتابع مباراة الزمالك ومولودية الجزائر من مدرجات الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك، فى المنطقة المخصصة للصحفيين في مدرجات استاد القاهرة الدولي من أجل متابعة مباراة فريقه أمام مولودية الجزائر المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم.