شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يعود لتدريبات المصرى بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة أحمد رفعت نجم الفريق والذي أدى مرانًا منفردًا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات، وأدى رفعت بعض تدريبات العدو الخفيف قبل أن يخضع لعدد من الجلسات التأهيلية لعلاجه من الشد في العضلة الخلفية والذي كان قد تعرض له خلال مباراة المصري والبنك الأهلي التي أقيمت في الثاني من فبراير الجاري وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كان أحمد رفعت خضع لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمود الشحات طبيب الفريق، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها اللاعب مؤخرًا إصابته بشد قوي من الدرجة الثالثة في العضلة الخلفية، وهو الأمر الذي يستوجب خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف لنحو أسبوع قبل البدء في خوض بعض التدريبات التأهيلية والعدو الخفيف لأسبوع آخر قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وكثف المصرى البورسعيدى مفاوضاته مع لاعبه عمر كمال عبد الواحد، صانع ألعاب الفريق، من أجل تمديد تعاقده، بعد رغبة الإدارة في تمديد عقده خلال الفترة الحالية لتفويت الفرصة على الأندية المنافسة في خطف اللاعب .

وطلبت إدارة المصرى من على ماهر المدير الفني للفريق التدخل لإقناع اللاعب بالتمديد، نظرا للعلاقة القوية التي تجمع الطرفين منذ أن كانا متواجدين بفريق الأسيوطى.

ويعد عمر كمال عبد الواحد هداف المصرى بالدورى برصيد 4 أهداف كان آخرها أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية.