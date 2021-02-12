شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الزمالك أمام سبورتنج فى ثالث جولات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك أمام نظيره سبورتنج بنتيجة 30 /24 فى إطار الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى، 2020/2021.

وتأتى الخسارة بعد نجاح الزمالك فى تحقيق الفوز على الأوليمبي أمس بنتيجة 30/21 والفوز على الزهور فى أولى الجولات، وتقام الجولة الرابعة، يوم الخميس المقبل بمواجهات بين كل من الأهلى مع الزمالك و الطيران مع الزهور وسبورتنج مع طلائع الجيش والأوليمبي مع هليوبوليس.

كان اتحاد اليد قد أعلن مسبقا عن عودة دورى المحترفين 6 فبراير، إلا أنه تم تقديمه إلى يوم 5 من نفس الشهر الحالى، بعد فترة توقف لاستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى اختتمت مؤخرا.

ونال منتخب مصر احترام وتقدير العالم بمونديال مصر 2021 بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.