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خسارة الزمالك أمام سبورتنج فى ثالث جولات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - خسر  فريق كرة اليد بنادى الزمالك أمام  نظيره سبورتنج بنتيجة 30 /24 فى إطار الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى، 2020/2021.

وتأتى الخسارة بعد نجاح الزمالك فى تحقيق الفوز على الأوليمبي أمس بنتيجة 30/21 والفوز على الزهور فى أولى الجولات، وتقام الجولة الرابعة، يوم الخميس المقبل بمواجهات بين كل من الأهلى مع الزمالك و الطيران مع الزهور وسبورتنج مع طلائع الجيش والأوليمبي مع هليوبوليس. 

 

كان اتحاد اليد قد أعلن مسبقا عن عودة دورى المحترفين 6 فبراير، إلا أنه تم تقديمه إلى يوم 5 من نفس الشهر الحالى، بعد فترة توقف لاستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى اختتمت مؤخرا.

 

ونال منتخب مصر احترام وتقدير العالم بمونديال مصر 2021 بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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