شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي يقود هجوم الزمالك أمام مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها بعد قليل، على استاد القاهرة، في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي «الونش» – حازم إمام.

خط الوسط: يوسف أوباما- طارق حامد - فرجاني ساسي – أحمد سيد «زيزو» – إمام عاشور.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود عبدالرحيم «جنش» ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح وشيكابالا وأشرف بن شرقي وإسلام جابر وحميد أحداد وأسامة فيصل وحسين فيصل.