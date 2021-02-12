شكرا لقرائتكم خبر عن باملاك تسيمبا يجري تدريبات الإحماء استعدادًا لإدارة مباراة الزمالك والمولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ باملاك تسيمبا وطاقمه المساعد في أداء تدريبات الجري والإحماء على ملعب استاد القاهرة، استعدادًا لإدارة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، 9 مساء اليوم الجمعة.

ويدير المباراة طاقم إثيوبي بقيادة باملاك تيسبما، ويعاونه كل من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين، وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.

ووصل طاقم التحكيم الإثيوبي إلى استاد القاهرة منذ قليل لإدارة مباراة الزمالك والمولودية.

ويلتقي الزمالك مع المولودية، في مستهل مباريات دور المجموعات بدوري رابطة الأبطال الأفريقي.