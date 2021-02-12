شكرا لقرائتكم خبر عن باملاك تسيمبا يصل استاد القاهرة لإدارة مباراة الزمالك والمولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل طاقم التحكيم الإثيوبي، الذي سيدير مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، إلى استاد القاهرة منذ قليل لإدارة المباراة.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، اليوم، الجمعة، في مستهل مباريات دوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.

ويدير المباراة طاقم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كل من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين، وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.