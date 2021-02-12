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باملاك تسيمبا يصل استاد القاهرة لإدارة مباراة الزمالك والمولودية

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل طاقم التحكيم الإثيوبي، الذي سيدير مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، إلى استاد القاهرة منذ قليل لإدارة المباراة.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، اليوم، الجمعة، في مستهل مباريات دوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.

ويدير المباراة طاقم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كل من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين، وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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