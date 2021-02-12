شكرا لقرائتكم خبر عن شباب المصري يفوز على البنك الأهلي في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق المصري تحت 17 عام «الفئة العمرية 2003» تحت قيادة مديره الفني الكابتن محمد الخولي تحقيق نتائجه الإيجابية ببطولة الجمهورية لتلك المرحلة السنية وذلك بعد فوزه على مضيفه فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الجمعة، على ملعب البنك الأهلي بالجيزة، وأدارها طاقم تحكيم مكون من أسامة اسماعيل وشريف عبدالحميد وفرجاني السيد.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ، حيث استهل محمد الظريف أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة عشر بهدف من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة نتيجة عرقلة معتز عباس مهاجم المصري داخل منطقة الجزاء، فيما أضاف المتألق معتز عباس الهدف الثاني في الدقيقة الأربعين من ضربة رأس جميلة بعد عرضية ولا أروع من الظهير الأيسر المتألق لؤي فهمي.

وفي الشوط الثاني ينجح البنك الأهلي في تضييق الفارق بإحرازه هدفه الوحيد في الدقيقة الرابعة والثلاثين، إلا أن البديل محمود أبوالحسن أعاد الفارق إلى ما كان عليه بإحرازه الهدف الثالث للمصري في الدقيقة الثالثة والأربعين لتنتهي المباراة بفوز غال وثمين للمصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.