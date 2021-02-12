شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يهزم الزمالك 1-0 على ملعبه في دوري «الفئة العمرية 2006» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق المصري تحت 14 عام «الفئة العمرية 2006» بقيادة مديره الفني الكابتن حسن العشري على مضيفه فريق الزمالك بهدف واحد للاشىء في المباراة التي جمعت بينهما «الجمعة» على مجمع ملاعب الزمالك بميت عقبة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية لتلك الفئة العمرية.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، بعد أداء قوي من جانب لاعبي المصري الذين استطاعوا الحد من خطورة لاعبي الزمالك بشكل كبير، كما نجحوا في تهديد مرمى الزمالك بأكثر من كرة خطرة، وفي الشوط الثاني واصل الزمالك ضغطه دون خطورة حقيقية على مرمى المصري،

ونجح عمر عرفة، مدافع المصري، في إحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والعشرين من الشوط الثاني، بعد مجهود فردي، ليرد الزمالك بضغط مكثف، إلا أن تألق عمر إيهاب أبوالمعاطي، حارس المصري، ومن أمامه خط دفاعه حال دون تسجيل الزمالك لأي أهداف لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدف للاشىء وحصوله على ثلاث نقاط غالية دفعت به إلى صدارة ترتيب الدوري في مرحلته النهائية.