شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعادل مع سموحة.. وموقف مؤسف بين ثنائي الأهلي المعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص الفريق الكروي الأول بنادي سموحة نقطة ثمينة عقب تعادله مع طلائع الجيش بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم سموحة بهدف عن طريق حسام حسن بضربة جزاء في الدقيقة 24، وتعادل عمرو مرعى لأصحاب الأرض في الدقيقة 67، ليحصل كل فريق على نقطة رفعت رصيد سموحة إلى 17 نقطة في المركز الثامن، وطلائع الجيش إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وشهدت المباراة واقعة مؤسفة عندما تعرض عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، للضرب على وجهه من اللاعب محمد عبدالمنعم، وهما ثنائي معار من النادي الأهلى، مما استدعى محمد الحنفي حكم المباراة لطرد لاعب سموحة في الدقيقة 50 بعدما أنذر اللاعبين، ولكنه عاد وأخرج الكارت الأحمر للاعب سموحة، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد الـ«VAR».