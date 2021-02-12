شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت ينتظم في تدريبات المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول للكرة بنادي المصري البورسعيدي، مساء اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة أحمد رفعت، نجم الفريق، الذي أدى مرانًا منفردًا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات.

وأدى اللاعب بعض تدريبات الجري الخفيف قبل أن يخضع لعدد من الجلسات التأهيلية لعلاجه من الشد في العضلة الخلفية والذي كان قد تعرض له خلال مباراة المصري والبنك الأهلي التي أقيمت في الثاني من فبراير الجاري وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويستعد المصري لمواجهة المنصورة، الإثنين المقبل، ضمن مباريات دور الـ 32 لكأس مصر.